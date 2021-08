Verletzte nach Streit am Horstmarer See

Einsatzkräfte der Polizei wollen den Bereich rund um den Horstmarer See in nächster Zeit verstärkt im Blick behalten - der Grund ist ein Vorfall mit mehreren Verletzten am Wochenende.



Samstagabend hielten sich eine Frau und vier Männer aus Lünen, alle im Alter von 19 bis 21 Jahren, mit anderen am Ufer des Kanals auf, da näherte sich etwa um 23.10 Uhr eine Gruppe. Nach Informationen der Polizei kam es aus dieser Gruppe zunächst zu Provokationen und einem verbalen Streit, dann kam es zu einer körperlichen Attacke. Ein Schlagstock soll auch benutzt worden, in der Gruppe am Kanal verletzten sich die Frau und die drei Männer. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Polizisten, die nach der Attacke nach den Unbekannten fahndeten, trafen im Seepark im Seepark auf drei Männer aus Lünen. Die Beamten überprüften ihre Personalien und durchsuchten sie, fanden aber keine Tatwaffen. Das Trio bekam einen Platzverweis. Wer Hinweise hat, meldet sich unter 0231 / 132 74 41 beim Kriminaldauerdienst der Polizei Dortmund.



