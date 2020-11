Vermisstenfall: Senior muss in Klinik

Einsatzkräfte der Polizei suchten im Kreis Unna nach einem vermissten Senior, auch ein Hubschrauber war dafür in der Luft. Im Sauerland wurde der Mann dann entdeckt, kam als medizinischer Notfall ins Krankenhaus.



Der Senior wohnt in Bergkamen, hier setzte er sich am Dienstagabend in sein Auto fuhr los mit unbekanntem Ziel. Anrufe auf dem Handy nahm er nicht an, so die Polizei, die Ortung seines Handys brachte immer wechselnde Standorte im Kreis Unna. Die Ermittler hatten den Verdacht, dass der Vermisste, der Diabetiker ist und Medikamente braucht, verwirrt ist und nicht mehr nach Hause findet, die Suche nach ihm, an der auch ein Hubschrauber der Polizei beteiligt war, blieb zunächst ohne Erfolg. Im Raum Iserlohn im Sauerland wurde der Mann dann letztlich am Mittwoch als medizinischer Notfall gefunden, Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Polizei, die die Menschen im Kreis Unna erst kurz zuvor um Hilfe gebeten hatte, stoppte deshalb wieder die öffentliche Suche nach dem Mann.

