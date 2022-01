Heute geht es raus zum "Spielen"

Es ist mal wieder Sonntag und wie in den letzten Wochen zuvor, gilt es etwas mehr als eine halbe Stunde Zeit zu überbrücken.

Auf geht es in die Zone - die Fußgängerzone

hochgeladen von Andreas Nickel

Mein "Spielplatz" ist mal wieder das nette Städtchen Kamen, welches sich am frühen Sonntagmorgen noch sehr verschlafen und leer präsentiert.



Coffee to go - zum Aufwärmen sicherlich nicht verkehrt.

Der Blick aus dem Fenster meinte - Grau in Grau - und eher trübe, ok normal in der Winter Season. Nun gut, nehmen wir es wie es ist und suchen uns ein passendes JPEG Rezept aus dem großen Fundus der Möglichkeiten heraus.

Alea iacta est ? Nein, einfach nur Bestandteile einer modernen Stadtgestaltung und willkommene Sitzgelegenheiten

CineStill800T - klingt interessant und schnell werden die Zutaten dazu in der alten Fuji Kamera zurechtgemischt und abgespeichert.

Bücherei am Markt

Heute ist mir einmal nach manuellem Fokussieren und so schnalle ich dann noch ein Fremdobjektiv der Marke Nikon an die Gute und fertig ist das "Spielzeug" für die Wartezeit.

Ein wenig Kunst in "Stein gehauen"

Ein Ziel oder einen Plan gibt weiter nicht, es ist mehr ein austesten von Möglichkeiten, die einem die unterschiedlichen Zusammenstellungen so bieten.

Ach doch, ein Ziel gibt es. Die Bilder sollen anschließend nicht mehr weiter bearbeitet werden, sondern einfach nur raus aus der Kamera und ab auf den digitalen Tisch.

Katholische Kirche "Zur heiligen Familie" - naja so heil ist die katholische Familie im Moment ja wohl eher nicht ...

Also dann viel Spaß beim Durchschauen und noch einen schönen Sonntag.

Markt Gasse

Immer ein Lächeln auf den Lippen

Vielen Dank und bis zur nächsten "Kamener-Fotorunde" alles Gute und gesund bleiben.