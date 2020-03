So heute am Weltfrauentag endet die kleine fotografische Reise in das Lüner Umland.

Vielen lieben Dank an die vielen vielen Leser und Betrachter diese Serie. Ich hoffe ich konnte allen damit eine kleine Freude bereiten und vielleicht auch die Lust auf einen Besuch dieser Orte und dieser Region wecken.

Mag auch das Wetter manchmal trüb und grau oder auch nass und kalt sein, so wie bei meiner Tour durch Lüdinghausen

(https://www.lokalkompass.de/luenen/c-reisen-entdecken/ein-nasser-und-kalter-dezembertag_a1275684)

es finden sich immer interessante Motive und An- und Augenblicke.

Die letzten Bilder führen raus aus dem Schloss, erinnern ein wenig an Stonehenge und lassen bekannte Personen der Geschichte ins Bild treten.

Die Wege geführt, Orientierung gegeben und es bedarf nur eines offenen Auges, um die vielen Motive und Geschichten zu entdecken.

Manchmal sind es Details und Kleinigkeiten, manchmal das große Ganze in der weiten Perspektive.

Zum Schluss war dann auch mal wieder der weitwinklige Blick gefragt, um die Szene im Ganzen einzufangen.

Viel Spaß nun auch beim letzten Teil der Serie und noch einen schönen Sonntag.