Lünen - Motive der Stadt im Blick

Ein Sonntagmorgen im Juni und es war mal wieder Zeit für ein paar Bilder meiner Serie Lüner An- und Augenblicke.

Ich liebe die stillen Zeiten am frühen Morgen und die leeren Straßen. In diesen Momenten, ohne viel Ablenkung, entdecke ich die für mich oft so interessanten Motive und Szenen.

Bekannte Anblicke

Die alte Feuerwache, die Viktoriasiedlung, Villa Urbahn und unser Marktplatz, alles Anblicke die wir kennen und vielleicht gar nicht mehr bewusst wahrnehmen.

Nur mit meinen beiden Lieblingsbrennweiten, dem 24mm und dem 35mm, habe ich versucht diese Motive in meine Serie Lüner An- und Augenblicke einzubinden.

Viel Spaß beim Betrachten, dies am besten im Vollbild und morgen einen guten Start in die neue Woche.