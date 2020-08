Neue Kamera

Wenn man jahrelang mit eine "große" Kamera fotografiert, und dann wechselt auf eine "kleine" Spiegellose, dann fühlt sich das an, wie ein Spielzeug.

Erstaunlich, wie man viel Technik in ein kleines Gehäuse bekommt. Wie man am Foto sehen kann, habe ich es sogar geschafft, die ostfriesische Nationalflagge zu fotografieren ;-)

Dann bin ich mal gespannt, wie wir beide zurecht kommen...