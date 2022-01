Ausstellung im Museum der Stadt Lünen:

Am 19. Dezember letzten Jahres eröffnet, kann man die Ausstellung zum jüdischen Leben in Lünen noch bis zum 3. April 2022 besuchen. Die Stadt Lünen bietet damit einen Beitrag zu "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland". Ausstellungsort ist das Museum der Stadt Lünen im Schwansbeller Weg 32.

Seit 1544 gibt es Belege für jüdisches Leben in Lünen, also noch keine 1700 Jahre, aber seit 1544 gehörten Jüdinnen und Juden zur städtischen Gemeinschaft in der Stadt an der Lippe.

Zwar war die jüdische Gemeinde nicht sehr groß, aber es gab neben einer Synagoge auch eine jüdische Schule.

Durch die Vertreibung und Ermordung der jüdischen Mitmenschen wurden nahezu alle Zeugnisse der jüdischen Kultur mit vernichtet. Am Ende des Zweiten Weltkriegs gab es weder Synagoge noch Schule, der jüdische Friedhof war eingeebnet und jüdische Geschäfte und Werkstätten aufgelöst.

Der Eintritt ist frei.

Öffnungszeiten: Dienstags bis freitags 14 - 17 Uhr sowie samstags und sonntags 13 - 17 Uhr.

Quelle und weitere Informationen: Stadt Lünen