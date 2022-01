Unterhaltungsfilm mit Kaffee und Kuchen:

Rocco und Eva laden Freunde zum Essen ein und ... Eva schlägt ein Spiel vor; jeder legt sein Handy auf den Tisch und eingehende Nachrichten werden laut vorgelesen ... man darf gespannt sein, was ans Licht kommt.

Immer am letzten Mittwoch im Monat vereint das Team der Stadtbücherei einen Unterhaltungsfilm mit Kaffee und Kuchen. Am 15:30 Uhr ist Einlass, der Film startet um 16 Uhr.

Für Kaffee und Kuchen wird ein Unkostenbeitrag von 3 € erhoben.

Wegen der begrenzten Plätze ist eine Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen unter 02306 104-2617 oder direkt in der Stadtbücherei.

Wichtig: Aufgrund der aktuellen Coronalage ist beim Besuch der Veranstaltung ein 2G-Nachweis (geimpft, genesen) erforderlich, der zusammen mit einem Ausweisdokument vorgelegt werden muss, und auch am Sitzplatz muss eine Maske getragen werden.

Quelle und weitere Informationen: Stadt Lünen/Stadtbücherei/Büchereikino.