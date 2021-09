Corona-Fälle an vielen Schulen im Kreis

Unterricht läuft an den Schulen im Kreis, doch über dem schwebt wie eine schwarze Wolke noch immer die Corona-Pandemie. Nach Infektionen in verschiedenen Klassen sind im Kreis fast siebenhundert Schülerinnen und Schüler in Quarantäne.

In Lünen sind aktuell die meisten Schulen betroffen, hier berichtet der Kreis von 25 Corona-Infektionen in vierzehn Schulen. 118 Kinder sind deshalb in Quarantäne. Unna und Bergkamen verzeichnen je acht betroffene Schulen, in Quarantäne sind hier 150 beziehungsweise 82 Personen. In Kamen sind nach fünf Fällen in fünf Schulen 103 Menschen in Quarantäne. In Werne und Schwerte sind im Moment je fünf Corona-Fälle an vier Schulen bekannt, in Quarantäne sind hier 88 und 67 Personen. In Holzwickede sind 46 Schüler nach fünf Infektionen an zwei Schulen in Quarantäne. Bönen hat zwei Fälle an einer Schule mit 32 Menschen in Quarantäne und Selm einen Fall an einer Schule mit acht betroffenen Schülern. Corona-Fälle traten auch an mehreren Kitas im Kreis auf, bisher aber deutlich weniger als an den Schulen. Im Moment sind elf Kitas im Kreis Unna mit elf Fällen betroffen, in Quarantäne sind hier 362 Personen. In Lünen gibt es einen Corona-Fall an einer Kita.



Kita-Kinder haben keine Masken



Der Kreis Unna hält sich bei der Quarantäne an das, was das Robert-Koch-Institut empfiehlt: Kontaktpersonen, die nahen Kontakt hatten, müssen sofort für vierzehn Tage zu Hause in Quarantäne, dafür zählt der letzte Kontakt zur erkrankten Person. Ein Corona-Test mit negativem Ergebnis verkürzt die Quarantäne nicht, so der Kreis. Im Falle einer Corona-Infektion bei einem Schüler oder einer Lehrkraft ermittelt das Gesundheitsamt und spricht entsprechend des Ergebnisses für alle engen Kontaktpersonen Quarantänen aus, dabei beachte man immer die individuelle Situation in der Klasse. Nach Informationen des Kreises könne das bedeuten, dass einzelne Schüler in Quarantäne müssen - oder auch die komplette Klasse. Wenn Kita-Kinder, eine Erzieherin oder ein Erzieher am Virus erkranken, trifft die Quarantäne meist die ganze Gruppe. Der Grund: Kinder in der Kita haben keine Masken und halten auch nicht Abstand.

