Elf beschert Familie freche Weihnachten

Dobby kam im Paket - und von da an war es vorbei mit der Ruhe bei Meike, Luke und Hund Kiri in Bork. Besinnlichkeit ist für den frechen Weihnachtself nämlich ein absolutes Fremdwort.

Wo Dobby ist, da ist das Chaos nicht weit: Der Weihnachtself hat nur Flausen in seinem kleinen Kopf und überrascht seine Gast-Familie jeden Tag im Advent mit einem neuen, kreativen Streich - schon das dritte Jahr in Folge. "Dobby ist uns allen ans Herz gewachsen und wird so sehr geliebt, nicht nur von Luke und dem Rest der Familie, sondern auch von Freunden, Bekannten und Arbeitskollegen", berichtet Meike und so war auch im dritten Jahr schnell klar: Dobby zieht wieder ein in der Weihnachtszeit! Meike dokumentiert seine Abenteuer mit der Kamera und alle warten an jedem Tag im Advent gespannt auf neue Bilder: Dobby in der Spülmaschine, verkleidet als Hund am Futternapf und an Lukes Spielekonsole, gefangen in der Cola-Flasche oder beim Kaugummi-Pupsen.

Am 1. Weihnachtstag muss Dobby wieder abreisen und zurück zu seinem Chef, dem Weihnachtsmann, doch schon jetzt freuen sich alle auf das nächste Jahr. Die Ideen gehen Dobby jedenfals wohl nicht so schnell aus - und sollte der Weihnachtself doch mal eine kreative Flaute haben, ist da ja noch Luke. Der Siebenjährige, das weiß Mama Meike, steht dem Elf in Sachen frecher Streiche gerne zur Seite.

Thema "Weihnachten" im Lokalkompass:

> Weihnachten keine Gottesdienste vor Ort