Eröffnung am 12. April 1992:

Nach vierjähriger Bauzeit wurde Disneyland Paris als erster Disney-Freizeitpark in Europa eröffnet. Seitdem haben über 320 Millionen Menschen aus aller Welt den Park besucht. Der Gesamtkomplex ist 2.230 Hektar groß, das sind 22,3 km², davon entfallen auf den Park 51 Hektar, also etwa einen halben Quadratkilometer. Angesiedelt ist der Freizeitkomplex 32 km östlich von Paris.

Disneyland Park ist der besucherstärkste Park des Kontinents.

Disneyland Park

Der Disneyland Park (bis 1994 als EuroDisney, dann bis 2002 Disneyland Paris bezeichnet) ist der älteste Teil und das Kernstück des Resorts. Nach dem Vorbild des Magic Kingdoms aus den amerikanischen Disneyland-Resorts entworfen, unterteilt er sich in fünf Themenbereiche, die sich um das Dornröschen-Schloss gruppieren, das dem Park als Wahrzeichen dient. Die verschiedenen Bereiche, vom Parkeingang im Uhrzeigersinn gesehen, sind: Main Street USA; Frontierland, Adventureland, Fantasyland und Discoveryland.

Quelle: Wikipedia