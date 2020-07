Freibad-Besuch wird leichter in Lünen

Besucher hatten viel Kritik an den Corona-Regeln im Freibad am Cappenberger See, nun informiert die Bädergesellschaft über Lockerungen ab dem Wochenende.

Im Fokus der Kritik stand vor allem der Ticket-Kauf. Die Bädergesellschaft bietet nun eine Bargeld-Alternative. Der Kauf eines Online-Tickets sei für manche zu umständlich gewesen, andere fühlten sich ausgeschlossen, das tat und tue den Verantwortlichen ehrlich leid, aufgrund der bestehenden Vorgaben zur Kontaktdaten-Speicherung sei dies laut Bädergesellschaft aber der sicherste Weg im Sinne des Datenschutzes. Die Barzahler-Tickets können im Internet auf der Seite der Bädergesellschaft gebucht werden, bezahlt werden sie später an der Kasse. Im Internet können die Tickets nun neben Giropay auch über Paydirekt bezahlt werden, es gelten die bekannten Zeitfenster, von Montag bis Freitag je drei Stunden. Start ist um 8 Uhr. Samstag, Sonntag und an Feiertagen dauert das Zeitfenster viereinhalb Stunden und beginnt um 8.30 am Morgen beziehungsweise 14 Uhr am Nachmittag. Kritik kassierte die Bädergesellschaft auch für die geschlossenen Duschen und öffnet nun die Duschen im oberen Teil des Freibades am Schwimmmeister-Raum. Die Duschen dürfen von maximal zwei Personen zur gleichen Zeit benutzt werden, so die Bädergesellschaft. Rutsche, Wasserspielgarten, Beachvolleyball-Bereich bleiben geschlossen, ebenso bleibt es bei der Einteilung des Schwimmerbeckens in drei Bereiche. Personen, die am Coronavirus erkrankt sind oder Symptome zeigen, dürfen das Freibad nicht betreten, zudem bittet die Bädergesellschaft alle Besucher um die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.

