Preußenhafenfest 2021: Sein oder nicht sein, das ist nicht mehr die Frage. Der Termin steht fest. Vom 1. bis 3. Oktober.

„Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir es dieses Jahr machen“ sagt Tobias Klotz von der Veranstaltungsagentur Six4media beim Pressetermin vor Ort. Corona-Infektionszahlen und die Corona-Schutzverordnung des Landes Nordreinwestfalen zeichneten noch vor wenigen Monaten ein düsteres Bild.

Die Organisatoren und Sponsoren für das Preußenhafenfest, sprechen den eigenen Anspruch und die Verantwortung für das Hafenfest an. Mit Einhaltung der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes Nordreinwestfalen besteht eine Maskenpflicht lediglich an Ständen und wenn sich eine Warteschlange bildet.

In diesem Jahr werden Ordner den Besucherfluss zählen. Mit untereinander vernetzten Geräten kann eine maximale Besucherzahl von rund 800 Personen auf dem Hafengelände gewährleistet werden. Die Besucher werden deutlich mehr Stehtische im Vergleich zu vergangenen Festen finden

Nicht wahrnehmen wird der Besucher die neue „Spülstation“. Mehrwegbecher werden in diesem Jahr nach der Benutzung eingesammelt und „Hygiene- und Infektionsschutzregeln NRW“- konform maschinell bei 60 Grad Celsius gespült. Sicherheit steht an erster Stelle, aber der Spaß kommt nicht zu kurz.

Denn am Freitag, 1.Okober von 16 bis 22 Uhr spielt DJ Stevie Hard. Samstag ab 16 Uhr geht es dann musikalisch weiter. Star des Abends wird ab 19 Uhr die „Roots-Reggae-Coverband“ JahCulture sein.

Alle Jahre wieder ist auch dieses Mal der Kunstmarkt die Attraktion des Sonntags. Für den Kunstmarkt sind noch Standplätze verfügbar. Wer dabei sein möchte, meldet sich bei Janine Despaigne per Mail an kunstmarkt@preussenhafenfest.de odertelefonisch unter der Nummer 0231 / 47 75 999.

Für das leibliche Wohl ist mit der kulinarischen Meile gesorgt. Zudem hat der Allgemeine Deutscher Fahrrad-Club Kreisverband Unna ein Programm auf die Räder gestellt und für die Kleinen gibt es Spielmöglichkeiten und am Sonntag ab 14 Uhr gehen die kleinen Piraten wie zu den vergangenen Preußenhafen-Festen am Büro des Hafenmeisters auf Schatzsuche. Bei der Hafenrundfahrt kann man an allen Tagen den Preußenhafen auch vom Wasser aus kennenlernen.

Informationen zum Preußenhafenfest gibt es auch auf der Internetseite www.preussenhafenfest. de und auf der Facebook-Seite: Facebook-Seite