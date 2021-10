Nach rund 20-monatiger Corona-Pause nimmt der Lüner Jazz-Club wieder den Konzertbetrieb auf. Die Auftaktveranstaltung am Freitag, 5. November, mit Brenda Boykin & Band findet jedoch im Hansesaal statt.

Der Grund für den Ortswechsel ist die aktuelle Corona-Lage. Zwar wäre das Konzert im Rahmen des Take5-Jazzfestivals am Hellweg unter Auflagen in der räumlich begrenzten Klubheimat an der Dortmunder Straße möglich. Doch eine regelkonforme Durchführung könne das Team bei aller Liebe nicht leisten, erklärte der Jazz-Club-Vorstand.

Deutlich bessere Rahmenbedingungen bietet der Hansesaal. Das Ausweichquartier hat das Kulturbüro Lünen als Ko-Veranstalter zur Verfügung gestellt. Der Raum bietet mehr Platz und zudem größtmögliche Sicherheit in städtischer Regie. So steht einem höchst vergnüglichen Abend mit der Soul-Diva Brenda Boykin nichts im Wege.



Starke Stimme

Die US-amerikanische Sängerin mit Wohnort Wuppertal hat schon Ohrwürmer produziert. Bestes Beispiel ist die Nummer „Love is in Town“ mit der Nu Jazz-Band Club des Belugas. Smarte und tanzbare Beats sind die eine Seite, Jazz und Blues ihr angestammtes Metier. Das macht ihre musikalische Vielseitigkeit aus. Begleitet wird Brenda Boykin von Ex-Belugas-Musikern wie Mickey Neher oder Roman Babik sowie Bandmitgliedern von Helge Schneider, darunter Bassist Kai Uwe Struwe und Karlos Boes am Saxofon.

Einlass nach 3G-Regel

Das Konzert im Hansesaal beginnt um 21 Uhr. Nach derzeitigen Vorgaben kann die Veranstaltung nach den 3G-Regeln besucht werden. Tagesaktuelle Regelungen finden sich auf der Internetseite des Kulturbüros. Eintrittspreise Vorverkauf: 12 EUR / 6 EUR (Clubmitglieder, Schüler, Stud.); Abendkasse: 15 EUR / 7,50 (ermäßigt). Tickets im Vorverkauf im Kulturbüro an der Kurt-Schumacher-Straße 41, Tel. 0 23 06/104 22 99, E-Mail: kulturbüro@luenen.de.