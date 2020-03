Schon mal etwas von realmath gehört? Dabei können die Schüler und Schülerinnen fleißig Punkte sammeln. Dies geht immer, auch in den Zeiten von Corona.

Solltet ihr also Langeweile verspüren, so trefft euch doch mal zu einem Mathewettbewerb im Netz: Wer schafft die meisten Punkte in der nächsten halben Stunde?

Aufgaben sind jede Menge vorhanden, für alle Klassenstufen der Sekundarstufe I und für alle Schwierigkeitsgrade. Außerdem macht es Spaß, wenn man merkt, dass das Kopfrechnen wieder besser klappt, man die Geradengleichungen sofort erkennt oder die angegebene Gleichung lösen kann.

Man kann ohne Anmeldung sofort loslegen und kosten tut es auch nichts.

Wer seine Punkte auf der Highscoreliste einträgt, kann zudem gucken, an welcher Stelle er gelandet ist und nach vorne bringt es einen selbst auch noch. Einige Schulen sind zudem gelistet, so dass man auch Punkte für die eigene Schule holen kann.

Auf geht's und viel Spaß mit Mathematik!