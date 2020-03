Lüner Anzeiger bietet Plattform für Helfer

Corona ist da und Deutschland steht vor nicht gekannten Herausforderungen. Der Lüner Anzeiger will den Menschen vor Ort helfen und startet eine Helfer-Börse.

Das Virus lässt die Menschen näher zusammenrücken, so scheint es beim Blick in die sozialen Netzwerke. Menschen bieten da an, Kinder von Alleinerziehenden zu betreuen, wenn Schulen und Kitas geschlossen bleiben oder wollen Einkaufen für Senioren und Kranke in der Nachbarschaft. Der Lüner Anzeiger will Schnittstelle sein und vermitteln, damit Hilfe ankommt, wo sie gebraucht wird: Menschen aus Lünen und Selm, die helfen wollen oder Hilfe brauchen, können sich bei uns melden, wir bündeln alles zentral in diesem Beitrag. Kontakt: Telefon 02306 750 44 20 oder Mail an redaktion@lueneranzeiger.de.