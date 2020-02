Der Lüner Trompeter Matthias Schwengler gastiert am Samstag, 14. März, wieder im Lüner Jazz-Club. Diesmal kommt er als Reiseführer durch 100 Jahre Jazzgeschichte.

Musik à la Satchmo

„Matze & Friends“ nennt sich eine neue Reihe, in der Schwengler mit wechselnden Besetzungen unterschiedliche Stile des Jazz präsentiert. Die Auftaktveranstaltung führt zurück in die späten 1920er Jahre und zum New-Orleans-Jazz nach Art von Louis Armstrong. Eigentlich ein ungewohntes Terrain für Schwengler, der vielmehr im Modern Jazz zu Hause ist. Doch für den studierten und höchst talentierten Trompeter dürfte die erste Reiseetappe eine leichte Übung und auch willkommene Abwechslung sein.

Neues Album

Für die Gute-Laune-Musik im Retro-Style hat der Lüner ein Exklusiv-Septett mit Profis aus der Kölner Jazzszene auf die Beine gestellt. Unter ihnen die Sängerin Maika Küsters, der WDR Big Band-Posaunist Raphael Klemm und Mareike Wiening an der Trommel. Unterdessen freut sich Schwengler, dass sein neues Album mit dem Trio „Soulcrane“ auf dem Markt ist. Wer es haben will, kann direkt bei „Matze“ per E-Mail bestellen: matthiasschwengler@gmail.com.

Für Mitglieder frei

Das Konzert beginnt um 21 Uhr. Der Eintritt für Clubmitglieder ist frei, sonst 10 Euro und 3 Euro (Schüler, Studierende). Tickets gibt es vorzugsweise im Vorverkauf im Kulturbüro an der Kurt-Schumacher-Straße 41, Tel. 0 23 06/104 22 99.