Mini-Kirmes kommt nach Lünen

Himmelfahrt blieb es leise in der City und auch die Lünsche Mess fällt aus in Corona-Zeiten. In Lünen entwickelten Vertreter des Schaustellervereins Rote Erde und Stadt aber ein Konzept für eine Mini-Kirmes.

Freitag, 17. Juli, schon fällt der Startschuss, dann stehen an acht Standorten Kirmesbuden in der Innenstadt: Ein Imbiss- und ein Crêpes-Stand sind dabei, dazu mehrere Stände mit Süßwaren und auch ein Kinderkarussell. Die Auswahl der Standorte sei so getroffen worden, dass die Wagen der Schausteller nicht zu nah beieinander stehen und auch Besucher Abstand halten können, so die Stadt. Stände stehen unter anderem am Alten Markt und an der Lippebrücke. Das Angebot soll wechseln, um allen Bewerbern eine Chance zu geben, sich in der Fußgängerzone zu präsentieren, die Zuteilung der Standplätze erfolgt über den Schaustellerverein Rote Erde. Die Stände sind Montag bis Freitag von 11 bis 19 Uhr und Samstag von 11 bis 18 Uhr geöffnet, es gelten die üblichen Corona-Regeln. Der Abstand von eineinhalb Meter muss eingehalten werden und die Schausteller arbeiten hinter Plexiglas oder mit Maske. Kunden müssen Masken tragen, so die Stadt.



