Das gab es noch nie! Am 39. Tag des Jahres, dem 8. Februar 2020, musizieren

junge GesangschülerInnen der Lüner Musikschule und die “12 Cellisten” in der

Lüner Stadtkirche St. Georg gemeinsam für das Lüner Hospiz am Wallgang.

Lange musste Sonja Schlaak, Mitarbeiterin im Hospiz, die Gesanglehrerin Monika

Bergmann und Cello-Lehrer Dirk Franek nicht bitten als sie vor einigen

Monaten die Idee für ein gemeinsames Konzert hatte.

Die Solisten sind alle SchülerInnen von Gesangspädagogin Monika Bergmann, sind

im Alter zw. 15 und 21 Jahren und werden zw. 2 und 8 Jahren solistisch ausgebildet.

Unter ihnen befinden sich auch einige Preisträger von “Jungend musiziert”.

Erste Bühnenerfahrungen haben die jungen SängerInnen in versch. Musikproduktionen der Musikschule Lünen sammeln können.

Begleitet werden die jungen SängerInnen bei dem Konzert von Luca Aaron Vazgec (17) am Klavier. Er ist ebenfalls Schüler an der Lüner Musikschule und wird von Michael Kuhmann unterrichtet.

Die “12 Cellisten” unter der Leitung von Dirk Franek werden am Cachon von Ulli Gronemeyer unterstützt.

Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Konzert. Von der Klassik bis zum Modernen und vom Solisten bis zum Ensemble. Solistisch vorgetragene Einzelstücke wechseln mit Musikstücken der “12 Cellisten”.

Musiker brauchen Publikum! Kommen Sie also vorbei und freuen Sie sich auf ein

wohlklingendes Konzerterlebnis. Und tun Sie Gutes und unterstützen sie die Arbeit des Hospizes

mit einer Spende. Denn...der Eintritt zu dem um 17 Uhr beginnenden Konzert ist frei, jedoch wird um eine Spende gebeten.