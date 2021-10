Lünen. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause fand am letzten Donnerstag im September nun wieder ein Vokalabend der Gesangsschüler*innen der Gesangsklasse von Musikpädagogin Monika Bergmann statt.

In der stimmungsvoll beleuchteten Aula des Stein-Gymnasiums zeigten 14 junge und jung gebliebene Sänger*innen dem begeisterten Publikum was sie in den letzten Monaten – trotzt Online–Distanzunterricht – gelernt hatten.

Sie präsentierten auf hohem Niveau ein abwechselungsreiches Programm geistlicher Lieder, Musicals und Stücke aus verschiedenen Opern.

Begleitet wurden die Sänger*innen auch in diesem Jahr von Michael Kuhlmann am Klavier und Ulrich Gronemeyer am Schlagzeug.