Haben Sie oft Zeit zur Verfügung und brauchen in dieser Zeit mehr Spannung in Ihrem Leben. In Zeiten der Krise ist es schwierig eine gewisse Spannung im leben beizubehalten.

Schauen Sie doch einfach mal bei Amazon rein und lesen Sie die neue Kurzgeschichte von A. Jackson.

Die kleine Amy hatte einen sehr traurigen Start und war sehr einsam im Kinderheim . Doch sie bekommt eine neue Chance im Leben, doch für diese Chance muss sie einen hohen Preis bezahlen.

Gehen Sie auf den unten stehenden Link und holen Sie sich noch heute etwas Spannung in ihrem Leben.

Zu kaufen gibt es die neue Kurzgeschichte auf Amazon unter :

https://www.amazon.de/dp/B085ZLXN4G