Orkan Sabine: Eltern haben die Wahl

Wetter-Experten warten auf Sabine, das Orkan-Tief trifft am Wochenende mit Sturm, Regen und auf Deutschland. Feuerwehren sind bereit, doch was bedeutet die Wetter-Warnung für Schüler?

In Horstmar fällt der Unterricht an der Ludwig-Uhland-Realschule am Montag aus, die Schule informiert die Eltern darüber in einem Brief. "Eltern ist es freigestellt, ob sie ihre Kinder am Montag zur Schule schicken oder nicht", so Melanie Froch im Gespräch mit dem Lüner Anzeiger. Die Schulleiterin der Heinrich-Bußmann-Schule, die erst seit wenigen Tagen als Nachfolgerin von Ulrike Kleber im Dienst ist, bezieht sich damit auf den offiziellen Erlass des Schulministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen. Eltern entscheiden bei extremen Witterungsverhältnissen selbst, ob der Weg zur Schule zumutbar ist, so der Text aus Düsseldorf. Die Leoschule beruft sich auf diese Regelung, ebenso die Realschule Altlünen. Sonntag will Melanie Froch noch einmal einen Blick auf den Wetterbericht für Lünen werfen und je nach Situation entscheiden, ob die Schule am Montag doch geschlossen bleibt - aktuelle Informationen finden betroffene Eltern dann auf der Homepage der Heinrich-Bußmann-Schule.

Antworten anderer Schulen aus Lünen und Selm stehen noch aus, wir berichten weiter zu diesem Thema.

Thema "Wetter" im Lokalkompass:

