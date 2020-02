Orkan: Schule fällt aus in Selm

Orkan Sabine beschert den Schülern in Selm einen freien Tag. Montag fällt die Schule aus, informiert die Stadt. In Lünen entschied sich ebenfalls eine weitere Schule für den Ausfall des Unterrichts.



Die Wetter-Experten sprechen von Wind in Orkanstärke, Regen und Gewitter und unter den "zu erwarteten Umständen kann keine sichere Erreichbarkeit der Schulen garantiert werden", so die Stadt Selm. Die Schulleitungen in Selm und die Stadt als Schulträger haben im Einvernehmen entschieden,

dass am Montag kein Unterricht an den Schulen stattfindet, informiert Malte Woesmann, Pressesprecher der Stadt Selm, am Samstag. Die Entscheidung gelte ebenfalls für den Standort Bork des Förderzentrums Nord in Trägerschaft des Kreises Unna, ebenso wie für die Betreuung an den Offenen Ganztagsschulen. "Für Kinder, für die die Familien keine kurzfristige Ersatzbetreuung gefunden haben, findet am Montag eine Notbetreuung in den Schulen statt", versichert die Stadt. Priorität habe die Unversehrtheit aller Schülerinnen und Schüler. In Lünen entschied sich auch die Schulleitung der Kardinal-von-Galen-Schule in Absprache mit dem Schulamt für einen Ausfall des Unterrichts am Montag.