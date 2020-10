Parkinson: Kunst ist seine Kraft-Quelle

Parkinson macht es schwer, den Pinsel mit Ruhe zu halten, doch Norbert Stumpf bietet der Krankheit die Stirn. Die Kunst hilft nicht nur nur ihm, sondern auch krebskranken Kindern.

Norbert Stumpf hat selbst kein leichtes Leben: Der Lüner kümmerte sich acht Jahre bis zum ihrem Tod um seine Mutter, dann nahm ihm Parkinson die Selbstständigkeit. Im Seniorenzentrum Minister Achenbach der Arbeiterwohlfahrt in Brambauer lebt er nun - mit 58 Jahren. Norbert Stumpf aber beschwert sich nicht über sein Schicksal, sondern ist positiv und voller Lob. "Das Essen hier ist besser als im Hotel, das Pflegepersonal macht tolle Arbeit, das verdient nicht nur in dieser schweren Zeit höchsten Respekt. Der Hausmeister ist immer hilfsbereit, alle helfen mir, hier will ich immer bleiben", erzählt der Lüner. Kraft-Quelle ist für ihn aber vor allem die Malerei. Norbert Stumpf malt, malt und malt - auf Leinwänden, auf Flaschen, in denen Lichterketten leuchten, auf kleinen Schiffen und vielen anderen Sachen. "Ein Brillen-Etui habe ich auch schon bemalt", erinnert sich Stumpf. Die Kunst tut nicht nur ihm gut, sondern auch anderen, nämlich krebskranken Kindern an der Kinderklinik in Datteln. Ein Thema, das ihm sehr am Herzen liegt, früher organisierte er dafür Skat-Turniere und Feste mit Musikern, heute ist es die Malerei. In Corona-Zeiten hat er dafür noch mehr Zeit, aber ein Problem beim Verkauf. "Einen Basar wollte ich planen, aber das geht ja nun nicht", so der Lüner und setzt seine Hoffnung in diesen Artikel. Norbert Stumpf freut sich nicht nur über Menschen, die ihn anrufen und seine Kunstwerke kaufen möchten, damit er den Erlös weiter für krebskranke Kinder spenden kann, sondern auch frisches Arbeitsmaterial: Leinwände, Acryl-Farbe, helle Flaschen. Der Nachschub muss immer sicher sein, denn verzichten will Norbert Stumpf nicht auf seine Kunst.

☎ Norbert Stumpf ist telefonisch zu erreichen: 0231 / 87 83 409

