Picknick-Event lockt in den Volkspark

Schnitzereien in den Baumrinden erzählen von den Zeiten, als Verliebte sich hier trafen und der Volkspark in Brambauer soll - das wünschen sich die Ehrenamtlichen der Volksparkfreunde - wieder werden, was sein Name verspricht: Ein Park für das Volk. Im September laden sie deshalb ein zum ersten Picknick.

Der Tisch, den Andreas Dahlke, der Vorsitzender der Volksparkfreunde, und das Team der Ehrenamtlichen für den Fototermin vorbereitet haben, er macht Lust auf mehr: Ein Picknick hier unter den uralten Bäumen, im Park, der nur wenige Meter von der belebten Brechtener Straße entfernt liegt, ist eine idyllische Sache. Am 12. September sollen von 11 bis 16 Uhr ganz viele Menschen in diesen Genuss kommen und die Volksparkfreunde laden dazu ein. "Tische stellen wir auf und wer sich angemeldet hat, darf hier mit Familie, Freunden, den Nachbarn, dem Verein oder der Firma Platz nehmen und einfach eine schöne Zeit haben", erklärt Andreas Dahlke. Die Teilnahme ist kostenfrei und die Verfpflegung muss jeder selbst mitbringen, Getränke bieten die Volksparkfreunde aber vor Ort an. Dahlke: "Wir freuen uns natürlich, wenn von diesem Angebot Gebrauch gemacht wird, weil die Einnahmen daraus in den Volkspark fließen, es ist aber kein Muss." Ein Saxophonist spielt und auch die Musikschule Lünen ist mit dabei.



Eine Anmeldung für das erste Picknick-Event im Volkspark ist ab sofort bis zum 8. September unter Telefon 0231 / 80 90 17 75 möglich. Die Veranstaltung unterliegt den am 12. September gültigen Corona-Regeln.