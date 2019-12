Mit "THE WALL schrieb Pink Floyd vor 40 Jahren Musikgeschichte.

Am Freitag, 17.Januar 2020 - 20.00 Uhr - bringt PINK FLOYD PROJECT NL die "Mauer" auf die Theaterbühne des Heinz-Hilpert-Theater in Lünen.

Eigentlich für Stadien konzipiert, gelingt PINK FLOYD PROJECT NL mit Bravour die Übertragung auf die Theaterbühne.

Mit einer ausgefeilten Animations-und Projektionstechnik vor und hinter der Band und einem phänomenalen Sound, werden die Zuschauer in die Geschichte und Atmosphäre hineingezogen und erleben ein Gänsehautgefühl nach dem anderen.

Karten gibt es im laufenden Vorverkauf, bei: Kultuebüro Lünen-02306/1042299-sowie allen bekannten Vorverkaufsstellen und eventim