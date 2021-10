Prost! Ina und Dirk trinken auf Selm

Mallorca ist Ina Coladas Wohnzimmer - und da kommt das Bier in Strömen aus dem Fass! Dirk Neuenfels forderte auf der Bühne deshalb einen echten Profi heraus...

Das Bier-Wetttrinken mit Ina Colada war nur eine Rand-Notiz der Rock-Pop-Schlager-Nacht in Selm, doch das Publikum feierte die Aktion. Dirk hatte beim letzten Wettstreit dieser Art verloren, forderte deshalb die Revanche und ist mittlerweile offenbar trainierter: Der Selmer stürzte den Becher so schnell wie Mallorca-Ina. Gleichstand! Die Besucher der Rock-Pop-Schlager-Nacht waren aber natürlich da, um den beiden beim Bier trinken zuzusehen, sondern für eine fette Party - für manche die erste in eineinhalb Jahren Corona-Krise - und die lieferten die Künstler auf der Bühne.

Selm feierte bis Mitternacht

Dirk Neuenfels brachte die rund tausend Gäste, die nur mit 3G Zutritt hatten, erst mit Musik vom Plattenteller auf Temperatur, dann legte "Lecker Nudelsalat" los, die Band coverte Hits von Rock bis Pop. Ex-Bro'Sis-Sänger Giovanni Zarella nahm als Hauptact des Abends mit deutschen Hits in seiner italienischen Version mit in den Süden und im Anschluss holte Ina Colada Mallorca an die Lippe. Selm feierte bis Mitternacht und viele freuen sich wohl schon jetzt auf das Stadtfest im nächsten Jahr. Die Vorbereitungen laufen, so die Stadt Selm.



