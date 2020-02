Am Donnerstag, 19.März 2020 - 20.00Uhr - im Heinz-Hilpert-Theater Lünen, nimmt eine musikalische Show der besonderen Art, die Zuschauer mit auf eine nostalgische Reise.

"THE BEST OF BRITAIN" ist ein abendfüllendes Musikspektakel mit den allergrößten Hits aus Great Britain, von den 60ern bis heute. Jeder Song ein Welthit, eine geniale Mischung populärer Lieder legendärer Gruppen und Interpreten, alle jedes Jahr in der Jahresbesten - Liste Top 2000.

Viele der beste Musiker und deren Hits haben ihren Ursprung in Großbritannien. Stellvertretend für viele andere eine kleine Auswahl: Beatles, Coldplay, Pink Floyd, Kinks, Stones, Led Zeppelin, Genesis, Eric Clapton, Deep Purpel, Moody Blues, David Bowie, Peter Gabriel u.v.m..

Produziert wird das Ganze von den Machern um die populäre Formation Motel Westcoast, die in ihrer fast gewohnten Besetzung auftritt. Begleitet werden sie von einer Live-Band der Extraklasse mit dem Alleskönner Hubert Heeringa, der scheinbar mühelos alle Instrumente beherrscht.

In bester Spiellaune sorgen sie für eine unvergleichliche Stimmung im Saal.

Es ist die inzwischen fünfte Tour, eine Jubiläumstour, und ihre Beliebtheit wächst ständig.

Die Erfolgs-Show voller Nostalgie und neueren Welthits garantiert zeitlose Begeisterung für Jung und Alt - Mitsingen unvermeidbar.

Tickets für dieses einmalige Sonderkonzert, gibt es bei:

Kulturbüro Lünen - 02306/1042299 - sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen und über eventim