Eigentlich sollte es nur ein Foto von den zwei Ponys geben, die wie Zwillinge aussahen, aber dann kam es anders.

Das mächtige Zotteltier, ein Highland Cattle, dachte wohl, ich würde seine beiden kleinen Freunde bedrohen und nahm Tempo auf. Da zwischen uns nur ein kleiner Drahtzaun war, habe ich es vorgezogen, hinter dem Auto Schutz zu suchen.

ganz schön schnell

Wie sagen Hundebesitzer immer: "Der will nur spielen!". Wollte das Zotteltier bestimmt auch nur, denn am Zaun angekommen, sprang er wie ein junger Hund hin und her. Fotos konnte ich davon leider nicht machen, das Auto war im Weg. Schade!

Bei genauem Hinsehen waren sie zu fünft und es war eine sonderbare Mischung, die dort auf der Wiese miteinander in Einklang lebt. Ein Esel, zwei Ponys, ein Highland Cattle und ein weiteres Rind.