Da wir nicht sicher waren wie viele Jungstörche es in der "Alten Aue" in Olfen geschafft haben,

habe ich heute noch einmal eine kleine Erkundungstour vorgenommen.

Tja, die Tour war negativ und positiv geprägt.

Ich habe mich zunächst auf den Horst und evtl. Jungstörche konzentriert.

Aber dann: Ein Fremdstorch am Himmel, der den Horst umkreiste.

Es wurde interessanter:

Er hat dann plötzlich den Horst angegriffen, das Männchen ging spontan auf Verteidigungsposition.

Und der Rebell, wie er hier mittlerweile auch genannt wird hat den Angreifer erfolgreich in die Ferne geschickt.

Das Positive: Zum Schluss haben sich noch 3 Jungstörche gezeigt.