Badeverbot wegen Bakterien:

Die Stadt Lünen hat ein Badeverbot für den Horstmarer See ausgesprochen. Bei einer routinemäßigen Untersuchung des Wassers war eine erhöhte Konzentration des Bakteriums Escherichia Coli festgestellt worden. Das Verbot wurde daraufhin vom Kreisgesundheitsamt angeordnet.

Escherichia coli-Bakterien (E. coli) kommen im menschlichen Darm vor und sind per se nicht schädlich für den Menschen. Wenn sie über den Mund aufgenommen werden, werden sie in der Regel problemlos wieder ausgeschieden. Gelangen sie jedoch über Wunden in den Körper, kann es zu Infektionen kommen.

Aktuell findet eine Nachuntersuchung der Gesundheitsbehörde statt. Mit einem Ergebnis rechnet die Stadt am Freitag (1. Juli). Dann wird die Verwaltung mitteilen können, ob das Badeverbot aufgehoben oder aufrechterhalten wird.

Die Stadt hat im Laufe des Mittwochs (29. Juni) Hinweisschilder am Horstmarer See aufgestellt, die auf das Badeverbot aufmerksam machen.

Quelle: Stadt Lünen / Aktuelles