Geschwindigkeitskontrollen in Lünen:

In der Woche vom 11. bis 16. April werden, wie man dem Internetprotal der Stadt Lünen entnehmen kann, an diesen Stellen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Fahren Sie vorschriftsmäßig - nicht nur hier und heute:

Montag, 11.04.2022:

Im Dorf

Kreisstraße

Kreuzstraße

Lanstroper Straße

Niederadener Straße

Preußenstraße

Dienstag, 12.04.2022:

Dortmunder Straße

Graf-Adolf-Straße

Hülshof

In der Geist

Moltkestraße

Viktoriastraße

Mittwoch, 13.04.2022:

Achenbachstraße

Brambauerstraße

Brechtener Straße

Ottostraße

Schulenkampstraße

Waltroper Straße

Donnerstag 14.04.2022:

Alsenstraße

Bahnstraße

Bebelstraße

Bergstraße

Gahmener Straße

Jägerstraße

Freitag, 15.04.2022:

Feiertag

Natürlich besteht kein Rechtsanspruch und die geplanten Einsätze können aus organisatorischen oder örtlichen Gründen variieren. Zudem führen auch die Polizei Dortmund und der Kreis Unna Kontrollen durch.

Quelle: Stadt Lünen / Aktuelles