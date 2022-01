Der Rauchmelder piept!

Natürlich haben wir in allen Etagen an der jeweils höchsten Stelle einen Rauchmelder. Man fühlt sich sicherer. Nun haben diese Dinger die Angwohnheit immer dann zu piepen, wenn die Batterie dem Ende zugeht. Macht ja auch Sinn. Aber warum in aller Welt können diese nützlichen und lebenswichtigen Teile nicht so programmiert werden, dass sie ihre Meldung nur am Tage von sich geben.

Nein, sie beginnen nachts zu piepen!

Nachts, vom Piepen geweckt, erst einmal orientieren, was ist denn los? Piep. Lauschen - was war das? Piep. Mist, der Rauchmelder. Piep. Brennt es? Piep. Ach ne, die Batterie ist alle. Piep. Da kann man nicht weiterschlafen. Raus aus dem Bett. Eine Leiter muss her, denn der Rauchmelder ist schön hoch angebracht. Piep. So, abdrehen und jetzt ist Ruhe. Piep. Wieso piept der denn weiter? Piep. Mein Mann ist ungeduldig und wirft den Rauchmelder vor Wut aus dem Fenster, soll er doch im Garten piepen. Piep. Das kann doch nicht wahr sein - doch wir haben unten auch noch einen. Vorsichtig die Treppe herunter. Piep. Stimmt hier unten ist es auch viel lauter. Piep. Also die Leiter nach unten tragen und den zweiten Pieper von der Decke holen. Dieses Mal auch die Batterie aus dem Gerät nehmen. Endlich Ruhe. Piep. Das kann doch nicht wahr sein. Doch - der Akku vom Telefon ist der Übeltäter.

Die Geschichte ist nicht mir passiert, aber man hat sie mir genau so erzählt.