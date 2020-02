Seit ca. Samstag, 8. Februar ist der Horst in der alten Steveraue bei Olfen

wieder in fester Storchenhand.

Der Brutvogel konnte bereits identifiziert werden.

Es ist die Ring.-Nr. 5 X 828.

Man nennt ihn auch den "Rebell", der wieder in seine Heimat gefunden hat.

In vergangenen Jahren hat er immer seinen Horst erfolgreich verteidigt, daher der Name.

Mittlerweile ist auch das Weibchen eingetroffen, und wie im richtigen Leben, eine Frau im Haus,

da räumen wir doch erst einmal auf.

Und dies auch bei Sturm Sabine und schidd Wedder.

Schaun mir mal wies mit den beiden weitergeht.