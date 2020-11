Wollen Sie mit Ihren Kindern mal wieder gemeinsam knobeln und gleichzeitig etwas fürs Leben lernen?

Dann stöbern Sie doch einmal bei Mathe im Advent. Jeden Tag kann man statt Schokolade eine Wichtelaufgabe ergattern und die haben es teilweise ganz schön in sich. Unten finden Sie die eine Aufgabe von 2015, mit der man die Grundlagen der Verbreitung des Covid19 Virus und die Notwendigkeit des Abstandhaltens, nachvollziehen kann.

Zwei Schwierigkeitsstufen:

Zwei Kalender stehen zur Auswahl, einmal bis Klasse 6 und dann von Klasse 7 bis 10. Kurz anmelden, schon kann es losgehen, natürlich kostenlos. Nicht nur das Lösen der Knobelaufgaben, auch das Lesen der dazugehörigen Wichtelgeschichten macht Spaß. Bei den Aufgaben geht es um Knobeleien, die im Matheunterricht nicht so sehr im Vordergrund stehen.

Die Aufgaben sind aus dem Leben gegriffen, wie die unten schon erwähnte Beispielaufgabe aus 2015 zeigt, zum einen taucht der Klimawandel, zum anderen eine Epidemie als Thema auf.

Am 1. Dezember geht es los: Geöffnet von 6 bis 23 Uhr:

Wer seine Lösungen einreichen will, muss die Abgabezeiten beachten. Die Aufgaben sind vom 1. bis 24. Dezember jeweils von 6 bis 23 Uhr geöffnet und können während dieser Zeit eingereicht werden. Alle weiteren Einzelheiten finden Sie unter: Mathe im Advent.

Lange Winterabende können damit interessanter werden:

Nutzen Sie die langen Winterabende, um mit Ihren Kindern gemeinsam zu überlegen, auszuprobieren und zu knobeln, mal etwas anderes, als vor dem Fernseher oder der Spielekonsole zu sitzen. Und die Beispielaufgabe gibt Ihnen die Möglickeit, ein bisschen die Verbreitung von Corona und die Auswirkungen von exponentiellem Wachstum zu verstehen. Viel Spaß dabei.

Hier noch die Beispielaufgabe "Schneepockenalarm"

(Kalender 7-9, 2015) aus: Mathe im Advent, Beispielaufgaben; Link siehe unten:

Da auch das Weihnachtsdorf am Nordpol vom Klimawandel betroffen ist, sind seit einigen Jahren 5000 Wichtel am Südpol stationiert und bauen ein neues Wichteldorf. Wenn der Nordpol abschmilzt, können Weihnachtsmann, Wichtel und Rentiere an den Südpol umziehen. Heute kam eine verheerende Nachricht vom dortigen Bauleiter Janibeg. Es ist eine Schneepockenepidemie ausgebrochen. 1000 Wichtel sind schon erkrankt.

„Wir brauchen hier unten dringend Arztwichtel und Medikamente, sonst können wir den Laden dicht machen!“ forderte Janibeg. In der Wichtelverwaltung bereiten nun die Leiterin Pascaline und ihre Oberwichtel den Rettungseinsatz vor. Um abzuschätzen, wie viele Arztwichtel an den Südpol geschickt werden müssen, werden wichtige Informationen gesammelt.

Die medizinische Leiterin des Weihnachtsdorfs, Taidula, meint: „Um sicher zu sein, dass auch wirklich alle kranken Wichtel gesund werden, berechnen wir die Anzahl der kranken Wichtel zum Ende jeder Stunde mit einer großzügigen Abschätzung: Zur Anzahl der kranken Wichtel am Anfang der Stunde rechnen wir 10% hinzu. Danach ziehen wir die Anzahl der in dieser Stunde behandelten Wichtel ab. Ein Arztwichtel kann 20 kranke Wichtel pro Stunde behandeln.“

Chef-Logistiker Pippin fügt an: „Es steht alles bereit. Die Arztwichtel brauchen ab jetzt 3 Stunden, um mit den Medikamenten am Südpol zu sein. In der Zeit kann kein Wichtel behandelt werden und die Epidemie breitet sich ungehindert aus. Ab der 4. Stunde können sie behandeln.“

Pascaline fragt: „Ok, wie viele Arztwichtel sollen wir nun dorthin schicken?“ Taidula antwortet: „So viele, dass alle kranken Wichtel innerhalb der nächsten 12 Stunden behandelt worden sind! Sie müssen so schnell wie möglich wieder zurückkommen, sonst bekommen wir hier ein Problem.“

Wie viele Arztwichtel werden nach Janibegs, Taidulas und Pippins Informationen mindestens am Südpol gebraucht, damit innerhalb der nächsten 12 Stunden alle kranken (inklusive sich neu ansteckenden) Wichtel behandelt werden können?

gezählt.]hätzung. Du kannst Kommazahlen beim Rechnen runden. Ebenso wird die Inkubationszeit vernachlässigt, alle sich ansteckenden Wichtel werden auch innerhalb derselben Stunde krank. Behandelte Wichtel werden sofort als gesund gezählt.]

Die vorgeschlagenen Antworten: a) 6; b) 8; c) 10 oder d) 12.

Die Antwort finden Sie auf Mathe im Advent: Lösung.