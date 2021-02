Der Storch ist wieder da . . .,

am 04. Februar konnte ich den Storch in der Alten Aue Olfen sichten und fixieren.

Bedingt durch das Schneechaos war er ab Sonntag, 07. Februar nicht mehr vor Ort.

Heute am 19. Februar flog er spontan an mir vorbei zu seinem Horst.

Ich möchte den weiteren Verlauf noch einmal beobachten, und hin und wieder darüber berichten

wenn ihr mögt!

Die Natur erwacht . . .