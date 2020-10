Da waren wir ein bisschen unterwegs und ich wollte nur ein paar Bilder von einem kahlen Baum auf einem Feld machen. Das Pferd machte mir einen Strich durch die Rechnung. Wahrscheinlich war es verwundert und neugierig, warum in der Abenddämmerung ein Auto hält und hat sich auf ein paar Mohrrüben eingestellt. Jedenfalls musste ich es erst einmal weglocken, bevor ich den Baum ohne das Pferd fotografieren konnte. Das Pferd als Motiv war allerdings auch nicht schlecht. Und nach ein paar Schritten in den Feldweg hinein hatte man dann zusätzlich einen wunderschönen Blick auf das Kraftwerk in Datteln. Es muss nicht immer blauer Himmel sein!