Der Volkspark in Brambauer ist durch die Volksparkfreunde wieder zu einem Kleinod geworden. Das freut vor allem diejenigen, die aus Brambauer stammen. Denn die meisten von ihnen werden zu hause in irgendeiner Schublade oder vielleicht im Album ein Foto oder gleich mehrere besitzen, das/die vor dem Springbrunnen im Volkspark oder Volksgarten aufgenommen wurde. Sei es von den Eltern, Großeltern oder von ihnen selbst.

Zwei dieser Fotos können Sie hier sehen. An der fehlenden Farbe können Sie ausmachen, dass diese beiden schon etwas älter sind, wahrscheinlich um 1945 bis 1950 aufgenommen. Vielleicht kramen Sie einfach mal nach und laden Ihre Bilder auch hoch. Dann können diejenigen, die nicht aus Brambauer stammen, nachvollziehen, warum dieser Park ein wichtiges Stück der Geschichte Brambauers ist. An den Bildern kann man sicherlich auch nachvollziehen, wie sich das Freizeitverhalten der Bevölkerung verändert hat. Die abgebildeten Personen haben sich noch für den Sonntagsspaziergang fein gemacht.

Der Volkspark ist ein wichtiger Ort mit vielen Erinnerungen, die jetzt fortgesetzt werden können.