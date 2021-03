Lüner An- und Augenblicke

Lüner An- und Augenblicke ist eine kleine Bilderreihe, die mir doch ans Herz gewachsen ist und die, wenn ich mir die Klickzahlen so anschaue, doch sehr beliebt ist.

Es sind oft nicht die spektakulären Motive die sich hier in diesem Bilderreigen wiederfinden, sondern eher die Dinge die einem täglich begegnen oder sich durch Wetter, Jahreszeit oder die persönliche Stimmung verändern.

Drei Sonnen für Lünen. Ja, manchmal benötigt man mehr Kraft um die Kälte zu bezwingen.

Die meisten Bilder sind nicht geplant oder gezielt entstanden, eher sind sie das Ergebnis eines Spaziergangs oder eines kleines Ausfluges, um abzuschalten und dem Kopf mal eine Auszeit zu schenken.

Oft konnte ich Gedanken in den Bilder wiederfinden oder meine aktuellen Gedanken fanden ein Motiv. In vielen Fällen gelang es mir dann auch, dies in einem Satz zum Bild zu formulieren.

Pause und auf den Weg machen

Jetzt ist es an der Zeit über eine Pause oder gar ein Ende dieser Reihe nachzudenken, weil sich Veränderungen ergeben , die dies notwendig machen.

Eine weitere Folge schlummert noch in meinem digitalen Fotoalbum, mal schauen ob sie noch den Weg in den LK finden wird.

Was die Zeit wohl bringen mag, nicht alles gestalten wir in ihr.

Ich danke an dieser Stelle allen Lesern und Betrachtern meiner kleinen Bilderreihen und hoffe ich konnte damit allen eine kleine Freude machen und Lüner An- und Augenblicke mal anders präsentieren..

Nun wünsche ich allen noch ein schönes Wochenende und eine gute Zeit.