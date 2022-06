Lünen. Scheint die Sonne, geht es uns gut. Oder? In der AWO-Kita Waldwichtel in Lünen wollte man es nun genauer wissen. Ergebnis: Ein tägliches Sonnenbad mit einer Dauer von maximal 20 Minuten ist für die Aufnahme von Vitamin D wichtig, und tut gut. Aber die Sonne kann den Menschen eben auch gefährlich werden, wenn es des Guten zu viel ist. Da Kinder sich in den Sommermonaten gern draußen bewegen, ist es wichtig, sie früh zu sensibilisieren, finden die Mitarbeitenden der Kita Waldwichtel. Und sie wissen: Das kann nur gelingen, wenn die Eltern mit im Boot sitzen. Um umfassend über das Thema informieren zu können, machte sich die Kita auf die Suche nach Kooperationspartner*innen und wurde fündig bei der DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V.), die wiederum von dem Sonnenmilchhersteller Nivea in ihrer Aufklärungsarbeit unterstützt wird. Im Rahmen einer Info-Veranstaltung mit Kita-Mitarbeiter Florian Ast erfuhren die Eltern, dass jeder Sonnenbrand, jeder frühe Schaden der Haut, später schlimme Folgen haben kann, und wie man ihn verhindert. Deshalb werden die Eltern der Waldwichtel-Kids gebeten, dafür Sorge zu tragen, dass der Nachwuchs an Tagen mit intensiver UV-Belastung bereits daheim mit Sonnenschutz versorgt und mit luftiger Kleidung ausgestattet wird, die die Körperpartien weitgehend bedecken. Die Spielzeiten im Freien werden in Einklang mit dem Sonnenschutzkonzept gebracht. Es steht stets Wasser zur Verfügung und die Kleinen werden schon im Frühjahr spielerisch auf das Thema Sonnenschutz vorbereitet. „Das Thema ist für uns alle eine echte Herzensangelegenheit“, sagt Einrichtungsleiterin Mareike Krause im Namen ihres Teams. Sie freut sich sehr darüber, dass die geleistete

Aufklärungsarbeit bereits Früchte trägt und hofft, darauf, dass das Projekt möglichst lange nachwirkt.