Auch in diesem Jahr hat mich mein Kranichfreund Konrad

zur Kranichtour 2021 rund um Fischland-Darß eingeladen.

Vom Kranichdorf Bresewitz aus wollen wir unsere Exkursionen starten.

Dort habe ich auch mein Quartier in einer gemütlichen Ferienwohnung

mit Blick auf den Bodden eingerichtet.

Vorab teilte mir Konrad aber mit,

dass in diesem Jahr im Vergleich zum letzten Jahr noch weniger Kraniche zu sichten sind.

Gründe sind vielfältig:

Viele Vögel sind z. B. aus Skandinavien noch nicht eingetroffen, Klima etc. ! ?

Aber egal:

Morgen früh geht`s los!

Übrigens: 5.30 Uhr ist aufstehen, wir wollen den Sonnenaufgang mit der Tour beginnen.

Herzlich willkommen1

Auf geht`s . . . .