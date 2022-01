Kaum eröffnet - schon gesperrt / Schäden an neuer Brücke:

Nach nicht einmal 20 Tagen ist die neue Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Bahnstraße am 26. Januar wieder aus dem Verkehr gezogen worden.

Der örtlichen Bauüberwachung war aufgefalle, dass es unregelmäßige Verformungen gibt und sich der Überbau an einem Lagerpunkt angehoben hat. Eine Ursache konnte bisher nicht festgestellt werden. Aus Sicherheitsgründen wird die Brücke deshalb vorrübergehend gesperrt.

Stadt sperrt Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Bahnstraße

Die Bahnstraße betrifft die Sperrung nicht. Radfahrer und Fußgänger müssen wieder die aus der Bauphase bekannte Umleitung benutzen.

Es finden weitere Untersuchungen statt, die die Ursache klären sollen, um das weitere Vorgehen planen zu können.

Neue Brücke am 07. Januar freigegeben

Quelle: Stadt Lünen / Aktuelles