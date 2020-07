Den 3 Jungstörchen in der "Alten Aue" Olfen geht es sehr gut.

Sie sehen gut genährt aus.

Am Sonntag, 12. Juli 2020 haben sie ihren Horst zum ersten Mal fliegend verlassen

um ihre neue Heimat zu erkunden.

Es war noch ein kurzer Aufenthalt auf der Erde, aber sie haben ohne Mühe den Rückflug zum Horst geschafft.

Noch ist Pension Mama für sie da.

Aber in den nächsten 14 Tagen werden sie genug Erfahrung sammeln und sich auf den Flug

gen Süden vorbereiten.