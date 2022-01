Ab 19. Januar (Mittwoch) Sperrung der Elsa-Brändström-Straße in Brambauer:

In Höhe der Hausnummer 129 erfolgt eine Vollsperrung der Elsa-Brändströmstraße in Lünen-Brambauer. Der Grund ist ein Kanalbruch in der Fahrbahn.

Die dadurch notwendigen Umleitungen führen über die Brechtener Straße, die Brambauerstraße, die Evinger Straße und den Schiffhorst. Durch diese Umleitungen ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Die Sperrung erstreckt sich voraussichtlich über 2 Tage.

Quelle: Stadt Lünen / Aktuelles