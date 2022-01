Vollsperrung an zwei Sonntagen:

Am Sonntag, 23. Januar und 20. Februar ist die Graf-Adolf-Straße in Höhe der Hauptsparkasse in der Zeit von 6 bis 18 Uhr voll gesperrt.

Begründet wird die Sperrung durch Autokranarbeiten, die dazu dienen, den Austausch von Lüftungsgeräten vorzunehmen.

Der Verkehr wird während dieser Zeit jeweils über die Dortmunder Straße, die Moltkestraße, Konrad-Adenauer-Straße und Marie-Juchacz-Straße umgeleitet.

Quelle: Stadt Lünen / Aktuelles.