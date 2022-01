Weihnachten ist vorbei - der Baum muss weg:

Ab Montag, 10. Januar sammeln die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Lünen die Weihnachtsbäume im gesamten Stadtgebiet ein.

Den genauen Termin kann man dem Abfallkalender

https://wbl.de/fileadmin/user_upload/pdf/Abfallkalender2022.pdf

entnehmen. Die betreffenden Tage sind mir dem Symbol eines Tannenbaums versehen. So sind zum Beispiel die meisten Straßen des Stadtteils Brambauer mit einer 1 oder 2 versehen, somit werden die Bäume hier sofort am 10. oder 11. Januar abgeholt. Bis 6:30 Uhr müssen die Bäume gut sichtbar an der Straße abgelegt werden.

Bäume komplett vom Baumschmuck befreien:

Es werden nur Weihnachtsbäume eingesammelt, die vollständig vom Baumschmuck befreit sind. Es werden keine weiteren Sträucher oder andere Bäume mitgenommen.

Kostenlose Abgabe am Wertstoffhof:

Wer seinen Baum noch ein paar Tage stehen lassen möchte, kann diesen anschließend bis zum 31. Januar beim Wertstoffhof in der Josef-Reiman-Str. 2 kostenlos abgeben.

Quelle: Stadt Lünen unter https://www.luenen.de/aktuelles/detailansicht/weihnachtsbaeume-werden-ab-montag-abgeholt