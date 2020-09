In den letzten Tagen bot ein Zeppelin, auch Luftschiff genannt, über dem Ruhrgebiet einen nicht alltäglichen Anblick. So war er auch über Dortmund und hier speziell über Brechten unterwegs. Aus Richtung Lünen kommend schien es ihm besonders der alte Ortskern mit der mittelalterlichen St. Johann Baptist Kirche angetan zu haben, denn er fuhr (Zeppeline fliegen nicht, sie fahren; weiß ich auch erst seit gestern, aber Schiffe fliegen schließlich auch nicht) ganz dicht am Kirchturm vorbei; man hatte fast das Gefühl die Insassen hätten den Wetterhahn drehen können. Von oben bestimmt ein wunderschöner Anblick, die alte Kirche und drum herum die Fachwerkhäuser. Danach fuhr er ohne Hast in Richtung Mengede weiter.