Wärme und Trockenheit machen Bäumen zu schaffen:

In den kommenden Tagen soll es in Lünen bis zu 30 Grad warm werden. Was viele Menschen freut, ist hingegen für viele Bäume eine Qual. Die Stadt Lünen bittet deshalb um Mithilfe bei der Bewässerung von städtischen Bäumen.

"Auch in Lünen ist der Klimawandel spürbar angekommen. Die verheerenden Folgen der Dürrejahre 2018 bis 2020 sind bis heute in unseren heimischen Wäldern deutlich zu erkennen. Aber auch innerstädtische Straßen- und Parkbäume direkt vor unserer Haustür leiden zum Teil bis heute unter den fehlenden Niederschlägen. Das wird deutlich an dutzenden Bäumen, die in den vergangenen Jahren gefällt werden mussten", erklärt Jürgen Arendes, Leiter des Fachdienstes Stadtgrün bei der Stadt Lünen.

Besonders viele der heimischen Baumarten wie Bergahorn, Birke, Esche, Kastanie, Buche und weitere haben die Dürrejahre nicht überstanden. Beobachtungen des Fachdienstes Stadtgrün haben gezeigt, wie Altbäume innerhalb weniger Wochen vertrocknen und absterben. Mit dem Nachpflanzen von Bäumen sei es jedoch nicht getan. Um ihr Anwachsen und ihren Erhalt zu sichern, müssen die Bäume regelmäßig gewässert werden.

"An heißen Sommertagen benötigt ein Jungbaum etwa 60 bis 80 Liter Wasser", so Arendes. Die Stadt werde an solchen Tagen zwar deutlich mehr Gießgänge beauftragen, das reiche aber nicht. Deshalb bittet der Leiter des Fachdienstes Stadtgrün um Unterstützung bei der Bewässerung der Bäume: "Helfen Sie aktiv mit, den wertvollen städtischen Baumbestand zu sichern, um die Folgen des Klimawandels zu mildern."

Quelle: Stadt Lünen / aktuelles