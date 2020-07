Störche zwischen Lünen und Brechten waren schon etwas Besonderes. In dieser Woche folgten den Störchen die Kraniche, allerdings in Tranum, Dänemark. Welch ein Anblick. Wo sich Anfang der Woche noch Rehe, Hirsche und Damwild trafen, rastete ein Kranichpärchen. Mit bis zu 1,20 m Größe und um die 2,20 m Spannweite nicht zu übersehen und mein erster Gedanke war, hier gibt es doch keine Strauße. Kurze Zeit später erhob sich das Pärchen in die Luft und bot im Vorbeifliegen einen beeindruckenden Anblick. Da staunte sogar Meister Lampe und legte die Ohren an. Leider alles viel zu schnell vorbei.