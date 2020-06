Argynnis aglaja oder Dark Green Fritillary - der Große Perlmutterfalter

Durch einen glücklichen Zufall, entdeckten wir heute früh beim Spaziergang einen Großen Perlmutterfalter.

Seine Familie ist die Familie der Edelfalter (Passionsblumenfalter) und er gehört in die Ordnung der Schmetterlinge.

Ich kann mich nicht daran erinnern, bisher einen Falter dieser Art bei uns gesehen zu haben, obwohl er praktisch in ganz Europa vorkommt.

Wie man seinem Namen entnehmen kann, gehört er mit einer anderen Art, dem Kaisermantel, zu den größten Vertretern der Perlmutterfaltern in Mitteleuropa.

Aufgrund der drei leicht verbreiterten Längsschuppen im hinteren Teil der Vorderflügel, ist dieses Exemplar hier ein Männchen.

Seine Flügelspannweite beträgt ungefähr 50mm - 55mm und die Raupen sind ca. 38mm lang.

Wann kann man ihn entdecken?

In Deutschland kann man ihn in der Regel in den Monaten Juni bis August antreffen und seine Raupen ab dem Spätsommer, diese sieht man jedoch kaum.

Wo trifft man auf ihn?

Der Große Perlmutterfalter ist sowohl in offenem Gelände, als auch in Wäldern anzutreffen. Heide, Moore und Wiesen sind in der Regel die Bereich auf denen er seine Kreise zieht.